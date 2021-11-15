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Свыше трех тысяч курсантов учебного центра ВВО сдали выпускные экзамены на полигонах в Забайкалье

Свыше трех тысяч курсантов учебного центра ВВО сдали выпускные экзамены на полигонах в Забайкалье

Курсанты освоили теоретический курс подготовки, а также получили необходимые навыки и умения в ходе практических занятий, в том числе на полевых выходах, боевых стрельбах.

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