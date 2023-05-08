«Последние приготовления»: ВСУ показали подготовку к наступлению с форсированием рек

Бойцы группировки «Отважные» ВС России уничтожают бронетехнику ВСУ в лесах Кременной. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 8 мая 2023: ВСУ показали подготовку к наступлению с форсированием рек Издания “Русская весна” опубликовало кадры подготовки украинских военных к форсированию рек, которое может предстоять ВСУ в рамках запланированного на весну контрнаступления.
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