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«Последние приготовления»: ВСУ показали подготовку к наступлению с форсированием рек

«Последние приготовления»: ВСУ показали подготовку к наступлению с форсированием рек

Бойцы группировки «Отважные» ВС России уничтожают бронетехнику ВСУ в лесах Кременной. Военная спецоперация РФ на Украине, последние новости на сегодня, 8 мая 2023: ВСУ показали подготовку к наступлению с форсированием рек Издания “Русская весна” опубликовало кадры подготовки украинских военных к форсированию рек, которое может предстоять ВСУ в рамках запланированного на весну контрнаступления.

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