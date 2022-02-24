Заноза

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ЕС определился: за европейские грехи должна заплатить Россия

ЕС определился: за европейские грехи должна заплатить Россия

Сегодня, когда в Брюсселе думают, как бы вставить нашей стране новую шпильку, понимание пока не овладело умами тех, кто решения принимает Высшее руководство ЕС, немедленно, по горящим, что называется, следам, выпустившее заявление о «единодушном осуждении шагов Владимира Путина», едва закончилась телетрансляция подписания соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи России с ДНР и ЛНР, и там же упомянувшее о введении «жестких санкций», судя по стремительной реакции, к такому повороту событий все-таки готовилось.

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