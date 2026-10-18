Сергей Брин рассказал, что Gemini помогает создавать следующего Gemini, а DeepMind в отчёте по модели Argon отметила: более 75% рабочего кода уже пишет ИИ, но значимого ускорения исследований нет Сооснователь Google Сергей Брин заявил, что «компания начинает выходить на дорожку рекурсивного самоулучшения: модели Gemini уже помогают создавать следующую версию самих себя».