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К чему привел запрет ипотеки под 0%

К чему привел запрет ипотеки под 0%

Введенные Центробанком ограничения на ипотеку со ставками, близким к нулю, привели к резкому сокращению таких программ на рынке.

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