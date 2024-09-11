Трамп и Харрис на первых дебатах поспорили об урегулировании конфликта на Украине

Трамп и Харрис на первых предвыборных дебатах поспорили об урегулировании конфликта на Украине. Бывший президент США пообещал, что в случае победы остановит боевые действия еще до инаугурации, и обвинил соперницу в том, что она не предотвратила конфликт, будучи вице-президентом страны.
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