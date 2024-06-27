Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max Payne Selaco вышла месяц назад, а т...

Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max PayneSelaco вышла месяц назад, а точнее 31 мая, и была хорошо встречена среди любителей шутеров в ретро-стиле, а теперь для игры стал доступен мод Bullet Time X, который сделал игру еще более впечатляющей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)