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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max Payne Selaco вышла месяц назад, а т...

Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max Payne Selaco вышла месяц назад, а т...

Для Selaco вышел мод Bullet Time, созданный по мотивам Max PayneSelaco вышла месяц назад, а точнее 31 мая, и была хорошо встречена среди любителей шутеров в ретро-стиле, а теперь для игры стал доступен мод Bullet Time X, который сделал игру еще более впечатляющей.

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