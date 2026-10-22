“A top ally of Health Secretary Robert F. Kennedy Jr. is departing the Trump administration after frustrations with White House delays on Kennedy’s food agenda,” the Wall Street Journal reports.
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