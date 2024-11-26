Российские военные продвинулись на купянском направлении

Российские военные продвинулись на купянском участке фронта. В Купянске идут городские бои, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники, пишет РИА Новости.
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