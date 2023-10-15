NASA урежет бюджеты космического телескопа «Хаббл» и рентгеновской обсерватории «Чандра»

NASA рассматривает возможность сокращения бюджетов двух знаменитых космических телескопов: «Хаббл» (Hubble) и «Чандра» (Chandra) с целью оптимизации расходов астрофизических программ при текущих бюджетных ограничениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии