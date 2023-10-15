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Мировое обозрение

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NASA урежет бюджеты космического телескопа «Хаббл» и рентгеновской обсерватории «Чандра»

NASA урежет бюджеты космического телескопа «Хаббл» и рентгеновской обсерватории «Чандра»

NASA рассматривает возможность сокращения бюджетов двух знаменитых космических телескопов: «Хаббл» (Hubble) и «Чандра» (Chandra) с целью оптимизации расходов астрофизических программ при текущих бюджетных ограничениях.

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