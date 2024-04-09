«Скорпион» помогает в разминировании в Авдеевке: что за робот используется в населенном пункте Евгения КомароваСпециалисты по разминированию в ДНР активно применяют новейшее оборудование для безопасной очистки территории от взрывных устройств.
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