Поверив мошенникам, пожилая северодвинка лишилась 600 тысяч рублей

75-летняя жительница города корабелов попалась на уловки аферистов, которые обещали заменить электросчётчикиПенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником энергетической компании и сообщил о необходимости замены электросчетчика на более современный.