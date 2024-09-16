Поверив мошенникам, пожилая северодвинка лишилась 600 тысяч рублей

75-летняя жительница города корабелов попалась на уловки аферистов, которые обещали заменить электросчётчикиПенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником энергетической компании и сообщил о необходимости замены электросчетчика на более современный.
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