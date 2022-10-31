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Челябинские дорожники перешли на зимний режим работы

Челябинские дорожники перешли на зимний режим работы

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов оценил изменение погодных условий. По словам Ксензова, из-за первого мощного снегопада в городе возникли десятибалльные автомобильные пробки.

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