Челябинские дорожники перешли на зимний режим работы

Вице-мэр Челябинска по дорожному хозяйству Андрей Ксензов оценил изменение погодных условий. По словам Ксензова, из-за первого мощного снегопада в городе возникли десятибалльные автомобильные пробки.
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