Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Шаблий
    Сколько у них сборщиков денег? Все собирают,кто-нибудь видел результат от их деятельности. А свои ,личные деньги, где...Шевченко встретил...
  • Петр Березин
    Бах, Бух, -пошел Нах.  Где было твое олимпийское перемирии, когда Донбасс, бомбили 8 лет?Бах об отстранени...
  • Елена Максимова
    а кто это?Кирилл Дементьев:...

Матип выиграл 92% матчей в АПЛ – больше всех среди игроков со 100+ играми в лиге

«Ливерпуль» выиграл все 8 матчей АПЛ, в которых забивал Жоэль Матип.  Сегодня защитник «красных» забил победный гол в игре против «Саутгемптона» (2:1).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх