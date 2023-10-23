Мэрайя Кэри поразила поклонников новой внешностью

Мэрайя Кэри Соцсети 53-летняя певица дала повод для пересудов. Появившиеся в Сети свежие фото Мэрайи Кэри натолкнули публику на мысли о том, что американская звезда сделала пластическую операцию или прибегла к препарату для похудения.
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