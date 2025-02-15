Развелась, сбежала из кино и родила в 41. Куда делась «Гостья из будущего» Алиса Селезнева

Для поколения 80-х фильм Павла Арсенова вылился в культурный феномен. «Алисомания» так смущала юную Наталью Мурашкевич, что у нее возникли проблемы с осанкой — девочка низко склоняла голову, боясь быть узнанной поклонниками.