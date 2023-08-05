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«Аякс» все еще заинтересован в Сперцяне

«Аякс» все еще заинтересован в Сперцяне

Эдуард Сперцян по-прежнему остается в сфере интересов «Аякса». Руководство «Аякса» все еще заинтересовано в приобретении атакующего хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, сообщает на своей странице в социальной сети обозреватель Грач Хачатрян.

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