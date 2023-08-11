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Эксперт рассказал о способах борьбы со стрессом на работе

Эксперт рассказал о способах борьбы со стрессом на работе

Стресс — это реакция организма на любые воздействия и изменения извне. Например, если речь идет о рабочем процессе, то постановка большого количества задач или нового задания, выходящего за рамки компетенций сотрудника, выводит его из равновесия.

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