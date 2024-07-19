«Мы в безвыходной ситуации»: в Германии негодуют, узнав о мести Путина за санкции

Немецкая журналистка Бона Хен в издании Frankfurter Rundschau сообщает о растущем беспокойстве на Западе в связи с возможным ответом президента России Владимира Путина на замораживание российских активов.
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