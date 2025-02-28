ВАШИНГТОН, 28 февраля, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в США подписывать сделку по разделу минеральных богатств Украины с Белым домом, чтобы расплатиться за оказанную помощь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии