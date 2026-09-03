Putin Outraged At Norway's Seizure Of Russian Expedition Vessel In Arctic Waters: 'State Terror' The Kremlin is outraged, with President Putin on Thursday blasting Norway for "state terrorism" in the immediate wake of the Scandinavian country's seizure of the Russian vessel Professor Molchanov as it was at the remote Arctic archipelago of Svalbard.
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