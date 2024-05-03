На Украине начнут призывать больных ВИЧ и раком

Больных ВИЧ и раком украинцев смогут начать призывать в украинскую армию. Об этом написало издание «Страна» накануне вступления в силу закона, который отменяет на Украине понятие «ограниченно пригодный» к службе.
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