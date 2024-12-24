Жизнь Козы будет непростой: что ожидает Коз в год Зеленой Змеи; и советы как выжить в сложных условиях Ольга БезродняяСледующий 2025 год обещает быть насыщенным в китайском гороскопе, особенно для людей, родившихся под знаком Козы.