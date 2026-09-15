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В Московской области недавно родились Аполлон, Амур и Клеопатра

В Московской области недавно родились Аполлон, Амур и Клеопатра

Среди редких имен для новорожденных в Московской области есть герои греческих мифов и турецких сериалов, рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

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