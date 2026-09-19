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В Петербурге на избирательном участке возник спор из-за списков избирателей и сейф-пакетов

В Петербурге на избирательном участке возник спор из-за списков избирателей и сейф-пакетов

Выборы в Петербурге идут с 18 по 20 сентября. В первые дни голосования на отдельных участках возникают спорные ситуации: так, это затронуло избирательный участок №112.

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