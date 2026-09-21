Тянет по утрам уже на четвертой стадии рака, гепатолог указал на важную мелочь

Рак желудочно-кишечного тракта ежегодно выявляют примерно у 150 000 человек, при этом одной из главных проблем остается поздняя диагностика.
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