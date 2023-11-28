Женщина провалилась под лед недалеко от Кожуховского моста

Спасатели вытащили из воды недалеко от Кожуховского моста женщину, которая провалилась под лед. Сигнал о происшествии поступил 27 ноября на поисково-спасательную станцию «Кожухово» Об этом сообщает телеграм-канал «ЧСные новости».
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