Женщина провалилась под лед недалеко от Кожуховского моста

Спасатели вытащили из воды недалеко от Кожуховского моста женщину, которая провалилась под лед. Сигнал о происшествии поступил 27 ноября на поисково-спасательную станцию «Кожухово» Об этом сообщает телеграм-канал «ЧСные новости».