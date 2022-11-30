Власти Прикамья помогут купить квартиры переселенцам из Херсона

Средства на приобретение жилья для вынужденных переселенцев были выделены из федерального бюджета.Правительство Пермского края приняло постановление об оказании финансовой помощи в приобретении жилья вынужденным переселенцам из Херсонской области.
Средства на приобретение жилья для вынужденных переселенцев были выделены из федерального бюджета.Правительство Пермского края приняло постановление об оказании финансовой помощи в приобретении жилья вынужденным переселенцам из Херсонской области.
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