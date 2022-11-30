Царьград

5 167 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Ну, если есть желающие платить за посещения концертов всех этих макаревичей с милохиными, так они и будут зарабатыват..."Спящие" предател...
  • Елена Бреслова
    надеюсь и Екатерина и Суворов отомстят при сносе, как прежде отомстили Ленин и Пушкин"Екатерина II – н...
  • Елена Бреслова
    выгнать старую паскуду из страны и срочно!"Уставшая" Ахеджа...

Власти Прикамья помогут купить квартиры переселенцам из Херсона

Власти Прикамья помогут купить квартиры переселенцам из Херсона

Средства на приобретение жилья для вынужденных переселенцев были выделены из федерального бюджета.Правительство Пермского края приняло постановление об оказании финансовой помощи в приобретении жилья вынужденным переселенцам из Херсонской области.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх