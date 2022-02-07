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Видео: Почему слоны так не любят крокодилов, что забрасывают их высоко на деревья

Видео: Почему слоны так не любят крокодилов, что забрасывают их высоко на деревья

Многие туристы, посещая национальные парки, обожают любоваться дикими животными. Конечно, больше всего на фоне всех обитателей непроходимых джунглей выделяются слоны: все-таки они крупнейшие обитатели планеты.

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