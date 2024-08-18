Уоррен Баффет продал акции Snowflake на сумму почти 1 миллиард долларов

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания, которой руководит легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет, избавилась от акций Snowflake почти на $1 миллиард, выйдя из бывшего лидера IPO, специалиста по облачным хранилищам данных и аналитике.