Уоррен Баффет продал акции Snowflake на сумму почти 1 миллиард долларов

Berkshire Hathaway, инвестиционная компания, которой руководит легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет, избавилась от акций Snowflake почти на $1 миллиард, выйдя из бывшего лидера IPO, специалиста по облачным хранилищам данных и аналитике.
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