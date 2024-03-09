10 000 шагов в день могут снизить риск развития заболеваний и смерти

Эксперты рекомендуют проходить столько шагов ежедневно.Американские ученые выяснили, что выполнение 9 000-10 000 шагов в день может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти даже у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.