10 000 шагов в день могут снизить риск развития заболеваний и смерти

Эксперты рекомендуют проходить столько шагов ежедневно.Американские ученые выяснили, что выполнение 9 000-10 000 шагов в день может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти даже у людей, которые ведут малоподвижный образ жизни.
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