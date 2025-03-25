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Попрощались с почестями: Шольц и кабмин ушли с увольнительными грамотами

Попрощались с почестями: Шольц и кабмин ушли с увольнительными грамотами

Кризисы сказались на правительстве Германии, в том числе и украинский конфликтЦеремония прощания с канцлером Германии Олафом Шольцем и членам федерального правительства прошло с почестями.

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