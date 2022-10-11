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Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине

Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине

  Республиканец Громан: демократы США проиграют на выборах из-за некомпетентности Байдена Бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман в  Республиканец Громан: демократы США проиграют на выборах из-за некомпетентности Байдена Бывший представитель Национального республиканского комитета Конгресса Мэтт Горман в эфире телеканала Fox News предрек Демократической партии поражение на выборах в конгресс в ноябре из-за некомпетентности президента США Джо Байдена.

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