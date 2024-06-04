В Госдуме назвали случаи, при которых сотрудника можно отозвать из отпуска

Депутат Стенякина напомнила о том, как важно согласие самого сотрудникаТекущее трудовое законодательство позволяет работодателю отозвать сотрудника из оплачиваемого отпуска, однако в данном случае важно помнить о согласии самого отдыхающего.
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