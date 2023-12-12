Авторы доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подтверждают, что российская система избирательных комиссий успешно прошла проверку временем и готова обеспечить соблюдение норм закона и высокий уровень организации выборов.
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