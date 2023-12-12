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Российская система избирательных комиссий успешно прошла проверку временем

Российская система избирательных комиссий успешно прошла проверку временем

Авторы доклада ассоциации «Независимый общественный мониторинг» подтверждают, что российская система избирательных комиссий успешно прошла проверку временем и готова обеспечить соблюдение норм закона и высокий уровень организации выборов.

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