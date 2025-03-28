Самая невероятная операция в истории: как советский хирург сам себе вырезал аппендицит

Что делать, если вас свалил с ног приступ аппендицита, а медицинской помощи ждать неоткуда? Именно в такой ситуации в 1961 году оказался врач-хирург Леонид Рогозов, участник 6-й Советской антарктической экспедиции.
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