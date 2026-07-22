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Царьград

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Кондратьев сообщил о гибели сотрудника из-за падения БПЛА в Армавире

Кондратьев сообщил о гибели сотрудника из-за падения БПЛА в Армавире

В Армавире сотрудник предприятия погиб от обломков беспилотника. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования.

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