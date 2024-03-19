7 идеальных блюд для поста: полноценное и вкусное питание

2 марта начался главный православный Великий пост, который продлится до 18 апреля. Многие хотели бы его соблюдать, но даже не знают, какие постные блюда можно приготовить, ведь исключить нужно не только мясные и молочные продукты, но даже шоколад и кофе.
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