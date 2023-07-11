Нескучные технологии

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Ученые из Перми разработали суперэкономичную систему отопления

Системы отопления на природном газе считаются одними из самых экономичных и экологичных, но команда ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета предложила еще более эффективный подход к отоплению частных домов.

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