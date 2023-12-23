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Закон, порядок, государство

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В хоккей играют настоящие огнеборцы

В хоккей играют настоящие огнеборцы

В преддверии Дня спасателя Российской Федерации в Подмосковье состоялся открытый турнир по хоккею с шайбой между командами Специального управления ФПС № 3 МЧС России, Главного управления МЧС России по Московской области и Ярославской области.

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