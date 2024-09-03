Выездная бригада врачей из медцентра Рошаля провела прием детей в Истре

Специалисты из детского клинического центра имени Рошаля провели осмотры детей в Истре. В течение двух последних недель в детской поликлинике № 1 пациентов принимали невролог, офтальмолог, ортопед и уролог.
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