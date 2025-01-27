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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие Северного флота почтили память жителей блокадного Ленинграда

Военнослужащие Северного флота почтили память жителей блокадного Ленинграда

Также, накануне годовщины снятия блокады, военнослужащие дивизии ракетных кораблей Северного флота посетили жителя блокадного Ленинграда Бенедикта Владимировича Гофмана, который поделился воспоминаниями о Ленинграде в годы Великой Отечественной войны и рассказал о стойкости русского духа в такое нелегкое время.

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