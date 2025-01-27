Военнослужащие Северного флота почтили память жителей блокадного Ленинграда

Также, накануне годовщины снятия блокады, военнослужащие дивизии ракетных кораблей Северного флота посетили жителя блокадного Ленинграда Бенедикта Владимировича Гофмана, который поделился воспоминаниями о Ленинграде в годы Великой Отечественной войны и рассказал о стойкости русского духа в такое нелегкое время.