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Трамп пригрозил Зеленскому: "Заберём всё!"

Трамп пригрозил Зеленскому: "Заберём всё!"

США могут забрать у Украины все, что захотят. Об этом в телеэфире заявил Дональд Трамп. Таким образом американский лидер напомнил о скандальном соглашении по редкоземельным металлам, с большим трудом заключенном в прошлом году.

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