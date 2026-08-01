Трамп пригрозил Зеленскому: "Заберём всё!"

США могут забрать у Украины все, что захотят. Об этом в телеэфире заявил Дональд Трамп. Таким образом американский лидер напомнил о скандальном соглашении по редкоземельным металлам, с большим трудом заключенном в прошлом году.
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