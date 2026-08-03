Нижегородская канатная дорога может вновь открыться не раньше мая 2027 года

Нижегородская канатная дорога может открыться не раньше мая 2027 года. Как сообщает ТК «Волга», переправа Нижний Новгород — Бор сможет возобновить работу только после выполнения предписания Ростехнадзора.
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