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В Хорошёво-Мнёвниках разобрали «Шинозавра»

В Хорошёво-Мнёвниках разобрали «Шинозавра»

В Хорошёво-Мнёвниках рабочие демонтировали «Шинозавра» — фигуру из старых автомобильных покрышек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Хорошёво-Мнёвниках разобрали «Шинозавра» Самодельная конструкция простояла около 30 лет и считалась местной достопримечательностью.

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