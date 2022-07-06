В Хорошёво-Мнёвниках рабочие демонтировали «Шинозавра» — фигуру из старых автомобильных покрышек.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: В Хорошёво-Мнёвниках разобрали «Шинозавра» Самодельная конструкция простояла около 30 лет и считалась местной достопримечательностью.