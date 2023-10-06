Французский политик предупредил Зеленского о неожиданном ударе Трампа

Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia Избрание бывшего президента США Дональда Трампа спикером Палаты представителей Конгресса США сильно ударит по украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
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