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Иркутск Сегодня

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В Иркутской области 38 тысяч гектаров молодняка стали лесом

В лесах Приангарья идёт исследование земель, на которых проходило лесовосстановление. Специалисты лесничеств обследуют участки, где были высажены молодые деревья, чтобы определить: можно ли считать эти земли полноценными лесами.

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