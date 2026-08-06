В Иркутской области 38 тысяч гектаров молодняка стали лесом

В лесах Приангарья идёт исследование земель, на которых проходило лесовосстановление. Специалисты лесничеств обследуют участки, где были высажены молодые деревья, чтобы определить: можно ли считать эти земли полноценными лесами.
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