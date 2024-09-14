Рябков: РФ не будет рубить с плеча в вопросе поставок титана и урана в США

ТАСС/Донат Сорокин Россия не исключает введение ограничений на экспорт титана, урана и никеля, но взвешивает все возможные последствия такого решения, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС "Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными.
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