Рябков: РФ не будет рубить с плеча в вопросе поставок титана и урана в США

ТАСС/Донат Сорокин Россия не исключает введение ограничений на экспорт титана, урана и никеля, но взвешивает все возможные последствия такого решения, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на открытии седьмого Медиасаммита БРИКС "Экономические контрмеры на санкционное давление могут быть самыми разными.