В Астраханской области восстановили движение автотранспорта по федеральной трассе

На других региональных дорогах оно не прерывалось. Вчера в связи с ухудшением погодных условий и с целью предотвращения ДТП с летальным исходом в Астраханской области был введен режим временного ограничения движения автотранспорта на дороге федерального значения P-22 «Каспий».