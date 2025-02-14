Ямальская соцвыплата на догазификацию – одна из самых больших в России

На данный момент 409 домовладельцев Ямала воспользовались программой социальной газификации. Больше половины из них смогли на льготных условиях компенсировать затраты на подключение специализированного оборудования к сети газораспределения.
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